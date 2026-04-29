I calciatori del Psg e del Bayern Monaco si dicono tutti estasiati dalla partita appena giocata

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(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Una partita folle, credo che con nove gol segnati siano successe tante cose che dovremo analizzare e capire meglio. Eravamo sotto 5-2 e ci siamo riavvicinati al pareggio, la settimana prossima giochiamo in casa, dobbiamo avere fiducia. C'è delusione ma sono fiero del modo in cui abbiamo reagito, potevamo perdere tutto e invece no, siamo pronti a giocarcela. Il nostro segreto è l'allenamento. Ogni volta che c'è un rigore, mi prendo sempre la responsabilità di calciarlo". Così, ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Bayern Harry Kane ha commentato la partita persa 5-4 contro il Psg. Poi, è stata la volta del difensore dei parigini Marquinhos: "Ho un'età per cui devo godermi ognuna di queste partite - ha detto -.

Questa è la mia gioia, non ci sono sempre le semifinali di Champions, ho sognato tanto di giocare partite così contro una squadra che ti mette sempre in difficoltà. Siamo usciti con la vittoria, ancora meglio. Col giallo dall'inizio per me è stata difficile, ho dovuto non puntare subito i miei avversari, sul gol di Luis Diaz non potevo fare molto di più dentro l'area. Io tutti i giorni in allenamento lavoro contro questi pazzi (Dembelé, Kvara, Doué) per cui è molto bello giocare contro giocatori del genere anche in partita". "Queste due squadre hanno una filosofia - ha concluso Marquinhos - ma nel calcio non c'è una formula segreta del successo. Arsenal e Atletico sono squadre diverse, eppure sono lì". (ANSA).