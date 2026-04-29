Gervasoni domani sarà ascoltato in Procura. Ma non gli verrà chiesto nulla di Inter-Roma

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Andrea Gervasoni domani sarà ascoltato dal pm in merito a quanto accaduto nell'ormai famoso Salernitana-Modena. Il supervisore VAR per la Serie A è infatti stato invitato a comparire per quello che è successo nella partita di Serie B e dovrà rispondere nell'interrogatorio di garanzia a domande esclusivamente riguardanti quel match e non su Inter-Roma. L'episodio finito sotto la lente di ingrandimento è quello relativo al contatto tra Ndicka e Bisseck, con il mancato rigore concesso all'Inter contro la Roma: l'AVAR Marco Piccinini avrebbe voluto (giustamente) assegnare la massima punizione, salvo però essere ripreso prontamente dal VAR Marco Di Bello, che gli avrebbe detto di farsi i fatti suoi. Da capire se abbia agito o meno per ordine di Gervasoni stesso, che comunque non dovrà chiarire questo aspetto domani.

PRESUNTE COMBINE A SAN SIRO?

Stando ai colleghi di Calcio & Finanza la Procura di Milano contesta a Gianluca Rocchi una presunta "combine" maturata a San Siro insieme ad altri colleghi nell'ambito dell'inchiesta sulla frode sportiva. Il focus resta sulle designazioniarbitrali della stagione 2024/25 e su presunte scelte orientate in momenti chiave del campionato.

Tra gli episodi richiamati nelle carte, secondo altre ricostruzioni convergenti, ci sarebbe stata una riunione durante una gara di Coppa Italia a San Siro per combianre la designazione di Andrea Colmbo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, oltre a una mossa per "schermare" Daniele Doveri nella semifinale di Coppa del 23 aprile, così da garantire all'Inter arbitri diversi nelle gare successive di maggiore intensità. Si tratta di accuse da verificare nel corso dell'indagine.