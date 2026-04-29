Dg Feyenoord su Gimenez: "Sognava di andare al Milan, ma a gennaio c'è poco tempo per adattarsi..."

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Te Kloese, direttore generale del Feyenoord, è intervenuto al programma "Faitelson Sin Censura" ed è tornato a parlare del trasferimento al Milan di Santiago Gimenez a gennaio 2025: "Santiago sognava davvero di andare al Milan, che fin da bambino era una delle sue squadre preferite. Per noi è stato un vuoto che ha lasciato nel bel mezzo del campionato, ma non è facile per il giocatore, e a volte nemmeno per il club, che non ha né il tempo di adattarsi né di inserirsi veocemente nei club in cui si trasferisce. Credo che in estate ci sia un po’ più di tempo per adattarsi...".

Il dirigente del club olandese ha poi raccontato: "Si è notato che quando ha giocato contro di noi nella prima partita era ancora un po’ spaesato, mentre nella seconda partita ha giocato abbastanza bene, ma avevamo già il vantaggio” le sue parole riportate da tudn.com.