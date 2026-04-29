Ordine: "Modric in queste due settimane resterà al fianco del Milan impegnato per l'ultimo scatto verso la Champions League"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Il Giornale sulla sostituzione di Modric nel Milan: "Con Luka Modric ko, al Milan è venuto il tempo (pieno) per Ardon Jashari, 23 anni, svizzero, sbarcato a Milanello nell'estate scorsa (l'acquisto più costoso dell'epoca Tare) dal Bruges e tagliato fuori non solo per il riconosciuto talento di Modric ma anche per via di un grave infortunio capitato prima dell'inizio del campionato.

Il fuoriclasse croato, subito dopo l'intervento chirurgico effettuato lunedì per ricostruire lo zigomo sinistro ridotto in pezzi dallo scontro fortuito con Locatelli, ha deciso di restare a Milano. Non può viaggiare in aereo per le prossime due settimane e rimarrà quindi al fianco del Milan impegnato in questo ultimo scatto verso la Champions league. La prognosi è di otto settimane per la guarigione: dopo le prime due riprenderà ad allenarsi da solo a Milanello e in vista del possibile utilizzo al prossimo mondiale comincerà a utilizzare la maschera protettiva (tipo Osimhen) con cui dovrà presentarsi negli Usa. Da domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo - da sempre la bestia nera del Milan - verrà il tempo di Jashari che dovrà dimostrare di meritare tutto il credito che gli è stato accreditato dallo stesso Allegri (lo ha difeso a spada tratta anche nell'ultima conferenza stampa)".