Diddi: "In questo Milan solo Allegri poteva fare bene"

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Luca Diddi, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato così il momento del Milan: "Allegri si è reso conto della situazione attuale del Milan e cercherà di portare la barca che perde acqua da tutte le parti in porto. In questo momento sono pochi i gocatori rossoneri che hanno la brillantezza e la gamba. E' difficile, Allegri sta provando a tenere botta e per questo è contento di portare a casa un punto contro la Juventus. Lasciamo perdere per un attimo come sarà il prossimo anno quando spero che ci saranno più giocatori funzionali al gioco di Allegri, quest'anno l'obiettivo era la Champions League. L'obiettivo scudetto è crollato quando a dicembre il Milan era primo, l'allenatore ha chiesto tre giocatori e la società si è girata dall'altra parte. Il Milan è attualmente senza attacco, sta giocando senza attaccanti.

In estate si era parlato spesso di Italiano per la panchina del Milan, ma io sono convinto che, se fosse stato al posto di Allegri, sarebbe stato esonerato a novembre. Non avrebbe saputo gestire una situazione del genere, allenare il Milan credo che sia uno dei lavori più stressanti. In un Milan con questa società serve un allenatore che sappia affrontare situazioni clamorose. L'unico che può farlo è Allegri che sa tenere la mente fredda anche nei momenti difficili. Uno come Conte sarebbe impazzito in una situazione del genere. Al Napoli ha avuto diversi infortuni, ma gli hanno preso Alisson e Giovane a gennaio, mentre Allegri ha chiesto un attaccante e al Milan è arrivato Fullkurg. Nonostante questo è rimasto calmo ed è andato avanti così. Il Milan è terzo in classifica anche se i suoi attaccanti non segnano da mesi, però si critica Allegri perchè non si vede il bel gioco. Max non è mai andato contro la società nelle sue interviste".