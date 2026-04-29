FIGC, la Lega Serie B incontrerà il 6 maggio i candidati alla presidenza
(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il presidente Paolo Bedin ha convocato per mercoledì 6 maggio un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in vista delle elezioni del 22 giugno. L'incontro si terrà presso la sede federale, a Roma. "L'iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso strutturato e condiviso, avviato nel corso dell'Assemblea del 14 aprile scorso e culminato nella definizione di un documento unitario di indirizzo, elaborato e finalizzato dal Consiglio Direttivo della Lnpb nella riunione di ieri - si legge nel comunicato -.
Attraverso questo lavoro, la Lega Serie B si propone come interlocutore centrale e propositivo, portando all'attenzione dei candidati una serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan