Chivu si scaglia contro la narrazione di ciclo finito riguardante la sua Inter
(ANSA) - MILANO, 25 APR - "I ragazzi hanno capito che potevano rimanere competitivi andando contro la narrazione di inizio anno, tutti parlavano di ciclo finito: sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. "Ho la fortuna di allenare una squadra e un ambiente che conosco molto bene - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Ho avuto la fortuna, arrivando in prima squadra, di conoscere tutto e tutti. Non mi ha sorpreso niente sul lato professionale, quello che mi ha stupito è la parte umana.
Hanno subito ingiustizie che non si meritavano non raggiungendo determinati obiettivi, mi prendo il senso di appartenenza. Mi ha colpito l'unità di un gruppo che sa stare insieme e sa stare bene. Amo da morire questi ragazzi". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan