Chivu si scaglia contro la narrazione di ciclo finito riguardante la sua Inter

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(ANSA) - MILANO, 25 APR - "I ragazzi hanno capito che potevano rimanere competitivi andando contro la narrazione di inizio anno, tutti parlavano di ciclo finito: sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. "Ho la fortuna di allenare una squadra e un ambiente che conosco molto bene - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Ho avuto la fortuna, arrivando in prima squadra, di conoscere tutto e tutti. Non mi ha sorpreso niente sul lato professionale, quello che mi ha stupito è la parte umana.

Hanno subito ingiustizie che non si meritavano non raggiungendo determinati obiettivi, mi prendo il senso di appartenenza. Mi ha colpito l'unità di un gruppo che sa stare insieme e sa stare bene. Amo da morire questi ragazzi". (ANSA).