Cruciani risponde ad Adani: “0-0 maledetto ma meraviglioso, il calcio è fatto anche di tattica”
Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha commentato le parole di Lele Adani su Milan-Juventus. Queste le sue parole:
"Alla Domenica Sportiva un commentatore, un tale che fa Lele di nome e Adani di cognome, ha sparato a zero su Milan-Juventus come se fosse il male assoluto. Zero calcio, ma solo calcio difensivo, nessun calcio propositivo, nessun calcio di possesso e diceva che tale Adani che a metà degli italiani va bene così. E cosa vogliamo fare in Europa se giochiamo in questo modo, se una partita di cartello viene giocata in questo modo? Mai sentite tante banalità concentrate in 2-3 minuti. Prima cosa, di partite bloccate ce ne sono in tutto il mondo, di partite tattiche che finiscono 0-0. Ci sono esempi e anche contrari in Italia di partite importanti invece con tanti gol. Se a qualcuno piacciono i tanti gol, per esempio Roma-Juve di qualche mese fa che è finita 3-3. Il calcio, come ogni contesa, è fatta di tattica, è fatta di strategia, di prudenza, di sfruttare il momento giusto, è fatta anche del maledetto, ma meraviglioso 0-0".
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