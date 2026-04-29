Pasotto: "Cardinale ha fatto un punto anche con Furlani e Tare: occorre definire con una certa precisione le linee guida del mercato estivo"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla visita di Cardinale a Milano: "Dalla società, dopo la presenza di domenica al Meazza, arriva la consueta sottolineatura sul fatto che "la sua presenza testimonia ancora una volta il sostegno forte, costante e concreto della proprietà alla squadra e a tutto il club". Ma, come nelle altre occasioni, c'è ovviamente di più. Cardinale non è un imprenditore che attraversa l'oceano con l'unico scopo di trasmettere vicinanza all'ambiente. C'è anche quello, dal momento che rappresenta una proprietà geograficamente lontana. Ma non solo quello.

Le sue permanenze milanesi significano anche interlocuzioni istituzionali (come quella con la Lega di A delle settimane scorse) e all'interno del Milan. In questo senso, aprile è un mese che si affaccia con prepotenza sulla prossima stagione e quindi Cardinale ne ha approfittato per fare un punto anche con Furlani e Tare (che nei giorni precedenti avevano fatto il punto della situazione con Allegri e raccolto i suoi desideri). Nulla di nuovo: era già successo, ma è comunque qualcosa che vale la pena sottolineare in un momento dove il tecnico, in particolare, è stato tirato in ballo in chiave Nazionale e dove occorre iniziare a definire con una certa precisione le linee guida del mercato estivo".