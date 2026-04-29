MN - Turci (DAZN) sull'infortunio di Modric: "Sensazioni poco positive fin da subito"

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In merito alla situazione del Milan, tra un finale di stagione ancora tutto da vivere e un'imminente estate che vedrà i rossoneri a caccia di ulteriori rinforzi sul mercato, Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

L'infortunio di Modric e la dinamica da bordo campo

“L’impatto è stato brutto e forte, le sensazioni non erano positive fin da subito sinceramente. Infatti Gabbia è andato subito verso la panchina a spiegare bene la dinamica allo staff e a chiedere soccorsi. Quando Modric si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio era davvero molto dolorante, anche a fine partita l’ho visto davvero provato per il colpo. È un infortunio che pesa. Un Milan senza Modric lo conosciamo poco, quest’anno è stato un valore aggiunto giocando sempre grandi partite. Esiste una squadra con Modric e una senza..”

L'editoriale di Carlo Pellegatti per MilanNews.it

Il porto è là, a sei miglia di campionato. Ancora uno sforzo e, nonostante nel freddo gennaio non abbia avuto i vettovagliamenti, le provviste chiesti da lui e dai suoi rematori, manca poco per raggiungere la meta, agognata da agosto. Intorno a lui si levano gli alti lamenti di coloro che lo accusano di essere il principale colpevole se le partite siano brutte e poco spettacolari, se gli attaccanti non abbiano mai, o molto raramente, offerto prestazioni sufficienti. Sempre e solo contro di lui, contro Massimiliano Allegri.

Non ricordo un così aspro livore verso un allenatore, che non è mai andato sotto il terzo posto, spesso primo e secondo e terzo. Sicuramente mai fra quelli che, con mano ferma, hanno guidato il Milan. Critiche sì, disprezzo mai. Un’avversione che è aumentata in modo proporzionale alla buona posizione in classifica. Soprattutto in quelli che prima avevano pronosticato risultati mediocri, poi un crollo. Invece, fatevene una ragione, il Milan è sempre lì, con dietro diciassette squadre. Ho sentito dire anche che Allegri ormai abbia dato tutto, fosse un tecnico superato. Dio mio, che astio! Con il rischio che, se le ultime quattro giornate vedessero il Milan regalare buoni risultati, molti finirebbero come l’Ispettore capo Charles Dreyfus alle prese con l’ispettore Clouseau. (LEGGI QUI)