Sono tre gli squalificati nella prossima giornata di Serie A. Nessuno in Sassuolo-Milan

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Oggi alle 19:30News
di Antonello Gioia

Si riportano di seguito le decisioni del Giudice Sportivo per la 35ª giornata di campionato in vista del prossimo turno.

Nello specifico, si tratta di:

Cancellieri Matteo (Lazio), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).  
El Aynaou Neil Yoni (Roma), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).  
Valentini Nicolas (Hellas Verona), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammonito con ammenda di € 1.500,00 per proteste - sanzione aggravata perché capitano della squadra -, Patric della Lazio.

Di seguito le ammende economiche alle società.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Bologna per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS  

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio del secondo tempo.  

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.