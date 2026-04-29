MN - Turci non ha dubbi: "Il mercato del Milan si farà insieme ad Allegri"
In merito alla situazione del Milan, tra un finale di stagione ancora tutto da vivere e un'imminente estate che vedrà i rossoneri a caccia di ulteriori rinforzi sul mercato, Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:
L'infortunio di Modric e la dinamica da bordo campo
“L’impatto è stato brutto e forte, le sensazioni non erano positive fin da subito sinceramente. Infatti Gabbia è andato subito verso la panchina a spiegare bene la dinamica allo staff e a chiedere soccorsi. Quando Modric si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio era davvero molto dolorante, anche a fine partita l’ho visto davvero provato per il colpo. È un infortunio che pesa. Un Milan senza Modric lo conosciamo poco, quest’anno è stato un valore aggiunto giocando sempre grandi partite. Esiste una squadra con Modric e una senza..”
Tema Allegri: quanto la società dovrà davvero ascoltare Max per essere competitivi?
“Credo che la società sia totalmente allineata con Allegri e che il mercato si farà insieme all’allenatore. Per colmare il gap con l’Inter bisognerà prendere giocatori forti ma aspettarsi anche un rendimento diverso da parte di alcuni giocatori che rimarranno”.
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