Leao in vista del Sassuolo: "Un giorno più per imparare e migliorare"

Leao in vista del Sassuolo: "Un giorno più per imparare e migliorare"MilanNews.it
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Oggi alle 21:10News
di Lorenzo De Angelis

Rafael Leao sta vivendo la stagione più complicata delle sue sette in rossonero, ma sfrutterà al massimo queste ultime quattro giornate di campionato per far ricredere tutti i detrattori che quest'anno si sono scagliati contro di lui. A partire da Sassuolo il portoghese dovrà dare qualche risposta, non solo al Milan e ai tifosi, ma in primis a se stesso, anche in vista di un Mondiale che potrebbe vederlo protagonista. 

Chiuso l'account Instagram, dove era particolarmente attivo, Leao ha voluto però condividere i sorrisi di questi giorni di lavoro a Milanello pubblicando un carosello che lo ritraggono sorridente a lavoro con scritto in didascalia: "Un giorno in più per imparare, un giorno in più per migliorare". 