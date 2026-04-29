Piantanida sulla stagione del Milan: "Non avere il doppio impegno..."

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Franco Piantanida, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: "Io penso che il Napoli dell'anno scorso forse non era pronto per vincere, ma ha vinto facendo il massimo. Il punto però è che se l'Inter avesse fatto lo stesso percorso che ha fatto quest'anno, Conte non ce l'avrebbe fatta.

Il Milan ha semplificato fatto il massimo nelle condizioni in cui Allegri ha potuto lavorare. Non avere il doppio impegno però secondo me in alcuni momenti ha fatto credere comunque allo scudetto al tecnico livornese".

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di Carlo Pellegatti

Il porto è là, a sei miglia di campionato. Ancora uno sforzo e, nonostante nel freddo gennaio non abbia avuto i vettovagliamenti, le provviste chiesti da lui e dai suoi rematori, manca poco per raggiungere la meta, agognata da agosto. Intorno a lui si levano gli alti lamenti di coloro che lo accusano di essere il principale colpevole se le partite siano brutte e poco spettacolari, se gli attaccanti non abbiano mai, o molto raramente, offerto prestazioni sufficienti. Sempre e solo contro di lui, contro Massimiliano Allegri.

Non ricordo un così aspro livore verso un allenatore, che non è mai andato sotto il terzo posto, spesso primo e secondo e terzo. Sicuramente mai fra quelli che, con mano ferma, hanno guidato il Milan. Critiche sì, disprezzo mai. Un’avversione che è aumentata in modo proporzionale alla buona posizione in classifica. Soprattutto in quelli che prima avevano pronosticato risultati mediocri, poi un crollo. Invece, fatevene una ragione, il Milan è sempre lì, con dietro diciassette squadre. Ho sentito dire anche che Allegri ormai abbia dato tutto, fosse un tecnico superato. Dio mio, che astio! Con il rischio che, se le ultime quattro giornate vedessero il Milan regalare buoni risultati, molti finirebbero come l’Ispettore capo Charles Dreyfus alle prese con l’ispettore Clouseau.

(Qui dovrebbe partire la famosa colonna sonora del film “La Pantera Rosa”, composta da Henry Mancini).

Il comandante comunque guarda i suoi uomini, sudati e stanchi, e li incoraggia, citando un verso di un suo celebre corregionale: “Non ragioniam di loro, ma guarda e passa!” Niente e nessuno deve distrarli dal traguardo, che si profila non lontanissimo. Attenzione però, perché ci sono ancora pericoli da evitare, in un mare che può diventare ancora infido come quello di Scilla e Cariddi.

In questi mesi è stato il Milan della compattezza, del pragmatismo, della concretezza, ma, nella prossima stagione, vedremo una squadra differente come atteggiamento e come giocatori. Massimiliano Allegri ha le idee chiare, lui come Igli Tare. Con la speranza che sul mercato scelgano loro, e solo loro, le pedine da acquistare e da cedere, senza alcuna interferenza tecnica.