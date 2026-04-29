Trevisani non ci sta: "Criticare Leao sport stupidissimo. Meglio fare come Pulisic che cammina da quattro mesi"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio su Rafael Leao: "Criticare Leao è uno sport stupidissimo, che non serve a nulla. E lo fa chi poi si lamenta perché mancano giocatori che saltano l’uomo. Meglio fare come Pulisic che cammina per il campo da quattro mesi, ma finalmente Allegri ci è arrivato a togliere prima lui. Alla Juventus do poche responsabilità: se facciamo il gioco delle figurine finisce 8-3 per il Milan. La Juve contro tutte ha fatto gol e li ha presi, con il Milan sempre 0-0, e se sommi i due primi tempi di andata e ritorno viene fuori la partita più brutta della storia. Col Milan c’è la Muraglia Cinese, una cosa incredibile per il calcio. Non ci basta vedere Real-Bayern in Champions League per capire cosa serve, quindi non so più come fare. Quella dei difensori, della fase difensiva, detta da Ancelotti e Cannavaro, è una ca***ta mondiale, mondiale”.

LEAO PIACE ALLO UTD

Arrivato dal Lille nell'estate del 2019 come un talento grezzo tutto da scoprire, oggi, sette anni dopo, Rafael Leao potrebbe essere giunto ai titoli di coda della sua esperienza rossonera. Il Milan gli è entrato nel cuore ma il rendimento a singhiozzo delle ultime due stagioni, oltre che un modulo non in grado di valorizzarlo, portano il portoghese a non essere più considerato incedibile dal club di via Aldo Rossi. Per il futuro si studiano le soluzioni con il Manchester United in pole tra i club interessati e la dirigenza milanista che studia il ventaglio di possibilità in attacco. Come viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester United è tornato a dimostrare interesse per Rafael Leao. Non ci sono trattative avviate: sia Red Devils che Diavolo ci penseranno dopo aver messo in ghiaccio la Champions League. Però sicuramente la squadra di Michael Carrick ha iniziato a organizzare una strategia e tra i nomi per la fascia c'è anche il numero 10 del Milan. Rafa ha un contratto fino al 2028, da 5,5 milioni a stagione, e soprattutto una clausola di 175 milioni: a oggi da Casa Milan ne chiederebbero appena un terzo, 50 milioni. Il club rossonero vorrebbe solo soldi ma da Manchester pensano anche ad addolcire la trattativa con una contropartita. In questo senso sono tre i nomi plausibili. Il ritorno di fiamma di Joshua Zirkzee, in campo solamente 21 volte in stagione, il centrocampista Manuel Ugarte che Mendes ha proposto anche alla Juventus, l'esterno Marcus Rashford che non è detto venga riscattato a 30 milioni dal Barcellona. Tre opzioni diverse ma che possono finire sul tavolo di un'eventuale trattativa.