MN - Goretzka e Lewandowski in Italia? Turci: "Due top player, ma non ci sono solo loro.."

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In merito alla situazione del Milan, tra un finale di stagione ancora tutto da vivere e un'imminente estate che vedrà i rossoneri a caccia di ulteriori rinforzi sul mercato, Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

L'infortunio di Modric e la dinamica da bordo campo

“L’impatto è stato brutto e forte, le sensazioni non erano positive fin da subito sinceramente. Infatti Gabbia è andato subito verso la panchina a spiegare bene la dinamica allo staff e a chiedere soccorsi. Quando Modric si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio era davvero molto dolorante, anche a fine partita l’ho visto davvero provato per il colpo. È un infortunio che pesa. Un Milan senza Modric lo conosciamo poco, quest’anno è stato un valore aggiunto giocando sempre grandi partite. Esiste una squadra con Modric e una senza..”

Goretzka, Lewandowski e altri possibili rinforzi: da cosa e chi ripartire?

"Hai citato due giocatori che mi piacciono tantissimo, ma non ci sono solo loro. Però devo dirti che se vuoi davvero colmare il gap con l'Inter non bastano due giocatori così, serve altro. Devi aumentare qualità e quantità, aggiungendo più giocatori di caratura internazionale come ha fatto l'Inter nelle passate stagioni".