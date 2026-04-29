Milanello, Allegri annulla la seduta del pomeriggio. Jashari e Nkunku, prime prove verso Sassuolo

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Come prima di Milan-Juventus anche questa settimana Max Allegri ha annullato uno dei due allenamenti previsti per la giornata di oggi: riporta Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 che il tecnico livornese ha lasciato libera la squadra per il pomeriggio dopo il lavoro del mattino che ha toccato un po' tutti i temi: video, atletico e tattico.

Allegri è rimasto soddisfatto del lavoro fatto dai suoi ragazzi e li ha premiati concedendogli il pomeriggio libero. Le prime prove effettuate oggi raccontano di due cambi: Jashari al posto dell'infortunato Modric (per lui stagione finita) e Nkunku è stato provato al posto di Pulisic nel ruolo di seconda punta.