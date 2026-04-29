FIFA, al vaglio obbligo di schierare in campo almeno un U21 del vivaio
Nelle scorse settimane, dopo l’ennesima delusione ai Mondiali per l’Italia, si è tornati a discutere di possibili riforme per incentivare l’impiego di giovani italiani nelle squadre di Serie A. Ora, però, un aiuto in questa direzione potrebbe arrivare direttamente dalla FIFA.
Durante il Consiglio FIFA svoltosi ieri a Vancouver, in Canada, i membri hanno approvato all’unanimità l’avvio di una fase di consultazione con tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è valutare l’introduzione di un obbligo regolamentare che imponga ai club di schierare sempre in campo almeno un giocatore cresciuto nel proprio vivaio, proveniente dalle categorie Under 20 o Under 21, indipendentemente dalla nazionalità.
Al termine della consultazione, verrà presentata una proposta ufficiale allo stesso Consiglio FIFA, che si riunirà il prossimo anno, per discutere una possibile introduzione della norma a partire dalla stagione 2027/28.
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