Pellegatti a difesa di Allegri: "Lo accusano di essere il principale colpevole delle partite brutte. Non ricordo un così aspro livore"

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso all'interno del suo editoriale per MilanNews.it sul Milan di Allegri: "Il porto è là, a sei miglia di campionato. Ancora uno sforzo e, nonostante nel freddo gennaio non abbia avuto i vettovagliamenti, le provviste chiesti da lui e dai suoi rematori, manca poco per raggiungere la meta, agognata da agosto. Intorno a lui si levano gli alti lamenti di coloro che lo accusano di essere il principale colpevole se le partite siano brutte e poco spettacolari, se gli attaccanti non abbiano mai, o molto raramente, offerto prestazioni sufficienti. Sempre e solo contro di lui, contro Massimiliano Allegri.

Non ricordo un così aspro livore verso un allenatore, che non è mai andato sotto il terzo posto, spesso primo e secondo e terzo. Sicuramente mai fra quelli che, con mano ferma, hanno guidato il Milan. Critiche sì, disprezzo mai. Un’avversione che è aumentata in modo proporzionale alla buona posizione in classifica. Soprattutto in quelli che prima avevano pronosticato risultati mediocri, poi un crollo. Invece, fatevene una ragione, il Milan è sempre lì, con dietro diciassette squadre. Ho sentito dire anche che Allegri ormai abbia dato tutto, fosse un tecnico superato. Dio mio, che astio! Con il rischio che, se le ultime quattro giornate vedessero il Milan regalare buoni risultati, molti finirebbero come l’Ispettore capo Charles Dreyfus alle prese con l’ispettore Clouseau".