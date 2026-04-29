Adani: "Dio deve restituire qualcosa al calcio e a Modric"

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Lele Adani nell'ultima puntata di Viva El Futbol ha parlato dell'infortunio a Luka Modric: "Ma perchè Modric deve finire così, con una testata? Perché? Perchè è tutto sbagliato. Perché poverino? Dio ti protegga, ti salvi e ti permetta di giocare altri quarant'anni per quello che ci stai dando. È grazia totala. È felicità e rispetto: vedo una persona di un rispetto... È stato il suo primo Milan-Juve a San Siro, perché deve finire così? Ha preso la testata da Locatelli: non c'è da andar su Modric, non sto scherzando, su Modric non si va a saltare rischiando di fargli male. Ve lo giuro che sono serio"

Continua Adani: "Faccio un esempio, se io sono un difensore e affronto Messi, non gli entro forte rischiando di fargli male. Ve lo dico: prendo tempo, temporeggio... Ma non voglio rischiare di far male a Luka Modric. Certo che non lo ha fatto apposta Locatelli, ma Modric con la borsa del ghiaccio, gli occhi chiusi e sofferente, soprattutto per quello che ha dato quest'anno che è stato una cosa diversa rispetto a quello che ha datto nella sua carriera, non meglio o peggio ma diverso, non è giusto. Dio deve restituire qualcosa al calcio e a Modric".