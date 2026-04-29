Sabatini: "Il piazzamento in Champions fa contento il commercialista e non il tifoso: allo stadio si deve andare con le bandiere e non con il cedolino e il 730"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul Milan e sulla gestione societaria, che ha posto come obiettivo la Champions e non lo Scudetto: “La mia sensazione è che i tifosi del Milan dovrebbero fare il tifo per Allegri, perché richieste così uniscono l’intento dei tifosi e quello dell’allenatore. Quindi, al di là di qualche espressione social francamente discutibile, penso che i tifosi dovrebbero prendere Massimiliano Allegri ed idolatrarlo almeno fino al 31 agosto, la fine del calciomercato, e poi magari saranno liberi di contestarlo e mandarlo via, ma prendere certi calciatori al Milan è garanzia di un mercato di alto profilo.

Poi, non so se bastano per competere, perché lo Scudetto lo vince una squadra sola e vincere significa anche che gli altri, pur con le stesse intenzioni, non hanno fatto ugualmente bene. Credo che colmare la distanza con l’Inter sia complicato per Milan e Juventus, ma penso che i rossoneri partano da una base più importante ed abbiano sicuramente maggiori possibilità. Il piazzamento in Champions League fa contento il commercialista e non il tifoso, allo stadio si deve andare con le bandiere e non con il cedolino e il 730, quindi parliamo di una considerazione in tal caso economico-finanziaria ma non sportiva”.