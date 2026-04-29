Nicolodi: "Al Lipsia, Nkunku faceva quello che voleva: era tra i 10 migliori al mondo. L'infortunio ha inciso in maniera micidiale"

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Pietro Nicolodi, esperto di Bundesliga di SkySport, si è così espresso a MilanVibes su Christopher Nkunku: “Dall’infortunio non è più stato lo stesso, dopo mille infortuni che ha avuto , ma il primo , quello con la nazionale francese una settimana prima che cominciasse il mondiale non dico che gli abbia troncato la carriera ma ha inciso in maniera micidiale. Al Lipsia vi assicuro, faceva quello che voleva, da lì in poi ha sempre fatto fatica a trovare il ritmo. É un peccato perché in quel momento lì era nei dieci migliori giocatori del mondo e quell’infortunio non è mai riuscito a riassorbirlo del tutto , magari dal punto di vista mentale. Poi ci sono giocatori che in un posto rendono in maniera clamorosa ed in altri meno , a proposito di Lipsia mi viene in mente Openda che quello che si è visto alla Juventus, di un giocatore capace e non deludente come sta facendo in quest’ultimo periodo ma è sempre particolare vedere giocatori capace di adattarsi meno e chi di più come lo stesso Modric che può giocare fino a novant’anni in qualunque squadra del mondo.”

NKUNKU ALLA PORTA

Christopher Nkunku, è giusto ricordarlo come fatto oggettivo, è stato l'acquisto più costoso di tutto il panorama del calcio italiano in questa stagione. Il Milan alla ricerca del centravanti ha speso ben 38 milioni più 4 di bonus per prelevarlo dal Chelsea e metterlo a fare un ruolo che, obiettivamente, non era il suo. Un'annata negativa per il francese che ha avuto pochissimi squilli e un solo momento di vaga continuità, durato il momento di un lampo... o di uno scoppio di palloncino.

Il Corriere dello Sport, guardando al futuro del Milan, non vede la presenza di Christopher Nkunku in nessuno degli scenari possibili. Il titolo che viene proposto questa mattina è eloquente: "Nkunku alla porta. Il francese ex Chelsea non si è ripreso del tutto dall'infortunio e non ha convinto". E poi nel sottotitolo si aggiunge: "Il Milan lo scarica e chiede 30 milioni. Fenerbahce in pole". I turchi aveva bussato nel mese di gennaio: non è escluso che ci riprovino. Si pensa già anche ai rimpiazzi: "Tra i possibili rinforzi graditi ad Allegri c'è Alajbegovic".