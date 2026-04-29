Con l'autosospensione di Rocchi, il designatore per le ultime quattro giornate di Serie A sarà Tommasi

Con l'autosospensione di Rocchi, il designatore per le ultime quattro giornate di Serie A sarà Tommasi
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Oggi alle 14:20News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 28 APR - Va in onda anche questo martedì, nei giorni della bufera arbitrale e con il designatore Rocchi che si è autosospeso, Open Var, il format di Dazn nel quale i direttori di gara esaminano i casi Var della giornata di campionato. A commentare immagini e situazioni Dino Tommasi, già volto della trasmissione, ma che fa oggi il suo 'esordio' da designatore ad interim. (ANSA).