Ancora caos sugli arbitri. Respinto il ricorso: Zappi decade da presidente dell'Aia

Ancora caos sugli arbitri. Respinto il ricorso: Zappi decade da presidente dell'Aia
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Oggi alle 13:40News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatigli in precedenza. Lo apprende l'Ansa. Zappi decade così da presidente dell'Aia. (ANSA).