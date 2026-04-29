De Leo: "Esonero di Mihajlovic dal Milan immeritato. Forse Sinisa dava fastidio"

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Emilio De Leo, storico vice allenatore di Sinisa Mihajlovic, da gennaio 2025 ha assunto il ruolo di CT della Nazionale di Malta. Oggi ha concesso una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport incentrata sul collega e amico, scomparso nel dicembre del 2022 dopo una lunga malattia. Con il tecnico serbo, De Leo ha vissuto tutte le tappe della carriera da allenatore di Sinisa: dalla nazionale serba alla Sampdoria, il Torino, lo Sporting, il Bologna e ovviamente anche il Milan.

Emilio De Leo ha raccontato il retroscena di quell'esonero dal Milan, indicato come il momento più amaro della carriera sua e di Mihajlovic: "Alla prima riunione passò in rassegna la storia del Milan alla presenza di Galliani e Berlusconi, parlando dei giocatori degli anni 30 e 40. Lanciare Gigio fu un’idea sua. L'esonero fu immeritato, incomprensibile. Fa ancora male. Eravamo quinti e in finale di Coppa Italia. Gli fu tolta la possibilità di vincere un trofeo. Forse Sinisa dava fastidio. E mi fermo qui"