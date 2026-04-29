Verso Sassuolo-Milan, designato l'arbitro Maresca di Napoli
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Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A Enilive, la quartultima di questo campionato. Il Milan, a caccia di punti cruciali per la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, sarà ospite di una delle squadre rivelazione del torneo: il Sassuolo di Fabio Grosso che, da neopromosso, si è salvato in scioltezza e occupa le zone di metà classifica. Per la sfida è stato scelto, dal nuovo designatore ad interim Dino Tommasi, il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Al Var la coppia formata da Mazzoleni e Paganessi.
SASSUOLO – MILAN h. 15.00
MARESCA
PERETTI – BERCIGLI
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
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