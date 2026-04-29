Mourinho sul calcio italiano: "Andrei con la M&M: Malagò e Max"

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Josè Mourinho, nelle ultime ore al centro delle indiscrezioni del mercato allenatori per un possibile e clamoroso ritorno al Real Madrid, è stato intervistato dai colleghi di Sport Mediaset e tra i tanti temi toccati, ha parlato anche del calcio italiano che lui conosce molto bene dopo aver allenato Inter e Roma. Le sue dichiarazioni.

Un suo commento sulla situazione del calcio italiano?

"È triste. Quando l'Italia è stata eliminata ero con Rui Costa e abbiamo pensato, come è possibile, la nostra Italia… Però è reale, è vero. Quando si parla di un tecnico straniero io non sono d'accordo, avete allenatori con carisma, con esperienza. Non puoi avere Carletto, però puoi avere Max (Allegri, ndr), Antonio (Conte, ndr) e ce ne sono sicuramente altri. Ci sono cose che si devono ripensare. Io vedo il Portogallo con 10 milioni di abitanti, le condizioni di lavoro dei giovani c'è una differenza tremenda e poi vedi la qualità dei giocatori che escono. Il ct avrà difficoltà a scegliere chi chiamare. L'Italia deve pensare molto dalla base, io penso che il nome del signor Malagò è un nome forte e mi piacerebbe tanto. Ha un'esperienza di tanti anni, può cambiare perché sicuramente capisce la necessità della struttura di basi. L'Italia è fortissima in tanti sport olimpici, io andrei con la M&M: Malagò e Max".