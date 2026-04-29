Rafa Leao si gode lo spettacolo di PSG-Bayern: "Il vero calcio"

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Questa mattina, negli occhi di tutti sono ancora impresse le immagini di Paris Saint Germain-Bayern Monaco, semifinale di andata di Champions League terminata con il clamoroso e pirotecnico punteggio di 5-4. Una gara pazzesca, un confronto senza esclusione di colpi, tra le due squadre più forte di Europa che hanno dimostrato sul prato del Parco dei Principi di andare a un ritmo nettamente superiore rispetto a quello della concorrenza. Già ci si frega le mani in vista del ritorno, all'Allianz Arena, fra una settimana esatta.

Tra i tanti che si sono goduti lo spettacolo di Parigi, c'è stato anche il numero 10 rossonero Rafael Leao che ieri sera, a gara terminata, ha voluto condividere le sue emozioni relativamente alla gara appena vista. Nonostante abbia disattivato momentaneamente il profilo Instagram, il milanista portoghese è ancora presente su X ed è qui che ha espresso il suo parere, scrivendo una semplice frase accompagnata dalle emoji degli applausi: "Il vero calcio".