Quattro giornate al termine, la volata Champions League
Gli ultimi tre posti per la prossima Champions League si decideranno in 360 minuti, nelle ultime quattro giornate di campionato. A giocarsi i due spot sono cinque squadre, anche se il Napoli, attualmente secondo, ha un vantaggio considerevole e si può definire con un piede e mezzo nella massima competizione europea. Il Milan, che gode comunque di un cuscinetto di 6 punti rispetto a quinto e sesto posto, dovrà ancora sudare per mantenere la terza piazza e tornare nell'Europa che conta. Vediamo insieme il calendario delle ultime 4 giornata di Napoli, Milam, Juventus, Roma e Como (in corsivo le gare in trasferta).
NAPOLI, 69 punti
Como (A)
Bologna (H)
Pisa (A)
Udinese (H)
MILAN, 67 punti
Sassuolo (A)
Atalanta (H)
Genoa (A)
Cagliari (H)
JUVENTUS, 64 punti
Hellas Verona (H)
Lecce (A)
Fiorentina (H)
Torino (A)
ROMA, 61 punti
Fiorentina (H)
Parma (A)
Lazio (H)
Hellas Verona (A)
COMO, 61 punti
Napoli (H)
Hellas Verona (A)
Parma (H)
Cremonese (A)
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