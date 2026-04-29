Biasin: "Vero che Allegri non ci ha portato al Carnevale di Rio ma era chiamato a ridare ordine: ci è riuscito"

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Nel corso di questa stagione Massimiliano Allegri non ha fatto che alimentare, indirettamente ovviamente non di certo per sua volontà, la diatriba divisiva sul suo conto: da una parte chi lo sostiene a spada tratta, nel polo opposto i suoi detrattori più feroci. I fatti dicono che il Milan a quattro giornate dal termine è terzo con sei punti sul quinto posto e dicono anche che nel girone di ritorno l'attacco ha prodotto numeri da retrocessione: la verità come sempre sta nel mezzo. Del tecnico livornese ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin nel suo consueto Editoriale del mercoledì su Tuttomercatoweb.com.

Le parole del giornalista Fabrizio Biasin sulla stagione del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Sulla tristezza di Milan-Juve in molti si sono scatenati contro Allegri, colpevole di "bruttezza calcistica". E vabbè, la solita litania. È vero che a livello calcistico il tecnico del Milan non ci ha portato al carnevale di Rio, ma è altrettanto vero che in questa stagione era chiamato a ridare ordine a un gruppo (e a una società) che non ne aveva. Ci è riuscito e non è poco".