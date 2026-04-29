Modric rimane a Milanello: il piano di recupero in vista del Mondiale

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È veramente un grande peccato che la stagione rossonera di Luka Modric, così esaltante e formativa per tutti coloro che hanno avuto modo di seguirla da vicino, sia finita sul prato di San Siro a una manciata di minuti dal termine di Milan-Juventus. Lo scontro con Manuel Locatelli ha causato al croato la frattura dello zigomo che ha posto fine alla sua prima (e ci si augura non ultima) annata con il Diavolo. Il fuoriclasse salterà le ultime 4 gare di campionato e si metterà al lavoro per tornare in forma in vista del Mondiale nordamericano con la Croazia.

Prima però Luka Modric sosterrà i suoi compagni rossoneri che vanno a caccia dell'obiettivo stagionale: un posto in Champions League. Per questo, per non affaticarsi troppo con viaggi e per rimanere accanto ai figli che studiano a Milano, il campione croato non si muoverà dalla città e la settimana prossima sarà a Milanello per cominciare il lavoro di recupero. Lavorerà con l'obiettivo Stati Uniti, Canada, Messico fino al 23-24 maggio: successivamente, come gli altri suoi compagni impegnati al Mondiale, potrà decidere se rimanere qualche giorno in più per continuare a rimettersi in condizione. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.