Biasin: "Inter, Milan, Juve e Napoli partono per vincere: altrimenti non ha senso pretendere 139 euro per un posto in curva"

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Nel corso di questa stagione Massimiliano Allegri non ha fatto che alimentare, indirettamente ovviamente non di certo per sua volontà, la diatriba divisiva sul suo conto: da una parte chi lo sostiene a spada tratta, nel polo opposto i suoi detrattori più feroci. I fatti dicono che il Milan a quattro giornate dal termine è terzo con sei punti sul quinto posto e dicono anche che nel girone di ritorno l'attacco ha prodotto numeri da retrocessione: la verità come sempre sta nel mezzo. Del tecnico livornese ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin nel suo consueto Editoriale del mercoledì su Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Fabrizio Biasin sul tecnico rossonero: "Ora però Allegri deve uscire dall'ombra, lui e i suoi colleghi - ma soprattutto le rispettive dirigenze - che da troppo tempo scelgono di nascondersi dietro a un dito e "noi dobbiamo qualificarci per la Champions". Non è così: Inter, Milan, Juventus e Napoli partono per vincere, altroché, altrimenti non avrebbe senso pretendere 139 euro per un posto in curva. Alla fine vince una sola, per carità, ed è sbagliato pensare che per le altre si debba parlare di fallimento, ma evitiamo di prenderci in giro".