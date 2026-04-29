Caressa analizza: “Milan-Juve noioso si, ma la Champions è vitale. In altri campionati non è così”

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Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato così di Milan-Juve, match terminato 0-0 e bersaglio di grandi critiche per la qualità del gioco delle due squadre. Queste le sue parole:

"Poi la noia, eh, la noia c'è stata, però io vi invito anche a fare un ragionamento. Allora, il risultato conta, non conta, quanto conta? Certo, in Inghilterra non avremmo visto una partita così, però dovete fare anche un'altra considerazione. In Inghilterra le società sono ricche. A una società che spende 500 milioni all'anno, quello che può incassare per l'ingresso in Champions League rispetto vita. L'Europa League cambia, ma non è la per la situazione economica che vivono le nostre squadre, andare o non andare in Champions League è la vita, cambia radicalmente le prospettive di una stagione. Questo va valutato. Questo per dire che non è solo un problema tecnico tattico, bisogna superare una situazione, il discorso è lungo, ma bisogna superare una situazione di incertezza economica che fa sì che davvero il risultato sia molto importante, ma perché il risultato, la posizione in classifica, ingresso o meno in Champions League, salvezza o non salvezza, cambia il destino e le sorti della società. Cosa che in alcuni campionati, quello tedesco, quello inglese, non è così definitiva. Certo che è una società che va in Champions League avrà più possibilità per il brand e anche di soldi, ma l'incidenza sul bilancio non è così enorme come da noi e questo rende il risultato non indispensabile per andarti a giocare dei grandi traguardi, indispensabile per il futuro e quindi assume un valore di vita o di morte che in altri posti non ha".