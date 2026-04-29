Champions League, stasera l’altra semifinale: in campo Atletico Madrid-Arsenal

Champions League, stasera l’altra semifinale: in campo Atletico Madrid-ArsenalMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

Dopo la prima semifinale di ieri sera, quest'oggi allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid andrà in scena alle 21:00 la seconda semifinale di andata tra Atletico Madrid e Arsenal. Momento opposto per le due squadre, da una parte gli spagnoli che non hanno più niente da chiedere al campionato vista la quasi ufficialità della qualificazione in Champions mentre gli inglesi arrivano a questa sfida in piena lotta per la Premier League contro il Manchester City.

CHAMPIONS LEAGUE, SEMIFINALE
Atletico Madrid-Arsenal 
Ore 21:00
Stadio Riyadh Air metropolitano, Madrid
Tv: Sky, NowTv