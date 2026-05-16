Bayern Monaco, stagione da 122 gol in campionato: più di tre gol medi a partita

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Ieri alle 23:36 Dall'Estero di di

Il Bayern Monaco, con il 5-1 rifilato oggi al Colonia, è arrivato a segnare 122 gol in campionato in 34 giornate. Un dato che ha dell’incredibile e rimarrà inciso nella storia.