Bayern Monaco, stagione da 122 gol in campionato: più di tre gol medi a partita

Bayern Monaco, stagione da 122 gol in campionato: più di tre gol medi a partitaMilanNews.it
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Ieri alle 23:36Dall'Estero
di Andrea La Manna
Il Bayern Monaco, con il 5-1 rifilato oggi al Colonia, è arrivato a segnare 122 gol in campionato in 34 giornate. Un dato che ha dell’incredibile e rimarrà inciso nella storia.

Questo pomeriggio si è conclusa la Bundesliga. Tra le varie squadre ha giocato anche il Bayern Monaco contro il Colonia davanti ai propri tifosi. 5-1 senza storia e festa per il titolo conquistato anche quest'anno. Ma non è di questo che vogliamo parlare quanto di un dato che rimarrà sicuramente inciso nella storia. La squadra di Kompany infatti, nonostante la delusione in Champions, è riuscito a segnate ben 122 in campionato. Calcolando la media, 122 reti in 34 squadre significano 3,58 gol a partita. Un dato che ha del clamoroso. 

Primo protagonista è stato proprio il numero 9 dei bavaresi che di questi 122 gol ne ha segnati ben 36 in 31 apparizioni, una media di più di un gol a partita. Nonostante questo però il record assoluto di gol nei top 5 campionati europei, come riporta Sportmediaset, appartiene al Grande Torino che nel 1947/48 arrivò a 125 reti in Serie A in 40 partite, 6 in più della squadra tedesca.