Guardiola lascia il Manchester City: l'indiscrezione in arrivo dall'Inghilterra

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Secondo il Daily Mirror il tecnico Pep Guardiola lascerà il Manchester City dopo 10 anni di vittorie con il club inglese: attesa l'ufficialità

Pep Guardiola lascerà l'incarico di tecnico del Manchester City a fine stagione. Questa è la notizia esclusiva dei colleghi inglesi del Daily Mail, destinata a sconvolgere le prossime ore di calcio internazionale. Una decisione che il tecnico catalano avrebbe preso e già comunicato al club: verrà ufficializzata in vista di domenica, quando si giocherà l'ultima gara di campionato ma non è escluso che, vista la diffusione su scala mondiale della notizia, già domani dopo la partita con il Bournemouth, Guardiola decida di dire qualcosa.

10 anni, 20 trofei

Se tutto venisse confermato Guardiola saluterebbe il Manchester City dopo 10 anni e dopo aver scritto la storia del club, prima di lui incapace di vincere così tanto e soprattutto di trionfare in Europa. La bacheca di Pep si è arricchita come non mai in questo ultimo decennio: venti trofei totali, l'ultimo la FA Cup di sabato scorso e un ventunesimo, la Premier League, che potrebbe arrivare in caso di clamorosi scivoloni dell'Arsenal sul rettilineo finale. Una carriera leggendaria. Il Mirror non esclude che Guardiola possa decidere di rimanere nel club con un altra veste ufficiale. Scatta già, intanto, il casting per l'erede: il nome più forte di tutti è quello di Enzo Maresca, che fu vice di Guardiola e che è molto legato all'ambiente Citizens. Quotato anche Viktor Kompany, ex capitano della squadra inglese ma difficilmente raggiungibile visto gli ottimi risultati sulla panchina del Bayern Monaco.