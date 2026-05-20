Emery re d'Europa: Aston Villa da sogno, Friburgo battuto 3-0
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L'Aston Villa non sbaglia e vince l'Europa League battendo con un netto 3 a 0 il Friburgo ad Istanbul.
Unai Emery colpisce ancora e conquista la sua quinta Europa League in carriera. L'Aston Villa torna a vincere un trofeo europeo dopo 44 anni, battendo 3-0 il Friburgo ni finale. A indirizzare la partita sono stati Tielemans e Buendia nel finale del primo tempo, seguiti poi da Rogers che ha chiuso i conti al 59'.
Dominio inglese nelal ripresa, con i Villans vicini in più occasioni anche al poker. Per Emery un'altra notte da specialista assoluto: quando sente profumo d'Europa League, più che un allenatore sembra un notaio del trofeo. Serata di festa anche per l'ex Milan Tammy Abraham, tornato all'Aston Villa a gennaio dopo aver vissuto 6 mesi in prestito al Besiktas.
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