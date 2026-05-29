Ravezzani: "Cardinale presuntuoso e ignorante sul Milan: prende in giro il tifoso da 4 anni"

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Fabio Ravezzani attacca Gerry Cardinale e il suo progetto, spiegandogli che dopo quattro anni i tifosi del Milan si sono stufati

Il Milan rischia di toccare il punto più basso della storia recente, questo è il sentimento che emerge in questa lunga settimana iniziata domenica sera con la mancata qualificazione in Champions League e proseguita con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada il giorno dopo. Con questi licenziamenti di massa ci si aspettava che Gerry Cardinale insieme al fido Zlatan Ibrahimovic avesse un piano, un progetto, delle idee. Quello che emerge invece è ancora una volta confusione. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato il momento del Milan, di Cardinale e dei tifosi in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

MILAN: RAVEZZANI SU TIFOSI E CARDINALE

Le parole di Ravezzani su Cardinale, i tifosi e il Milan: "Le ultime vicende Milan sono sconfortanti. E se Gerry Cardinale non fosse tanto presuntuoso quanto ignorante sulla storia del club, si renderebbe conto che le sue ultime follie stanno portando lo stato d’animo della tifoseria a un punto più basso di quello che toccò Berlusconi subito dopo aver venduto Kakà al Real Madrid, quando gli abbonati si dimezzarono d’un colpo. Perché il tifoso del Milan non si tira indietro nei momenti difficili. Basta pensare alla partita con la Cavese con San Siro gremito in serie B. Ma il tifoso del Milan non perdona chi prova a prenderlo in giro, cosa che Cardinale fa da circa 4 anni".