Borghi confuso: “Chi comanda al Milan? Che visione ha chi comanda? Non sanno se mettere la tuta o lo smoking”

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Stefano Borghi ha una serie di domande per quanto riguarda la situazione societaria e dell’allenatore e si chiede quale sia la visione della proprietà del Milan e di chi ha il potere di scegliere.

Nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi si è espresso così in merito alla confusione che regna sovrana al Milan e in merito alle decisioni che dovranno essere prese nel minor tempo possibile.

"Chi comanda al Milan? Che visione ha chi comanda al Milan? Basta. Rispondiamo a queste domande e poi possiamo provare ad abbozzare un ragionamento. Al momento il massimo dirigente è Zlatan Ibrahimovic, l'anno scorso era Furlani, però forse era Ibrahimovic e han preso Tare e con Tare hanno preso Allegri, 4-3-3, no questa roba no, adesso si va su profili completamene opposti perché hanno licenziato tutti, perché vogliono uno alla Fabregas, quello alla Fabregas è Rangnick? Ma in panchina o dietro la scrivania? E poi se è dietro la scrivania, in panchina chi ci va? Quello alla Fabregas chi è? Jaissle? Però adesso magari si pensa possano aver incontrato anche Glassner. Però forse sullo sfondo c'è anche Xavi. Però è come dire che tu sei davanti ad un armadio e dici metto uno tuta o metto uno smoking?"