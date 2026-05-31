Bonanni sicuro: “Italiano meglio di Allegri, il Napoli ha sbagliato”
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Massimo Bonanni non condivide la scelta di De Laurentiis di ingaggiare Massimiliano Allegri per il suo tipo di gioco e al suo posto avrebbe preferito Vincenzo Italiano.
Durante l'ultima puntata di Maracana, su TMW Radio, Massimo Bonanni è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.
"Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso. Pensavo che questa potesse essere l'occasione giusta per ingaggiare Italiano e per proporre un calcio di un certo tipo. Ora per forza di cose mi aspetto che il Napoli faccia degli investimenti importanti, dato che ad Allegri devi affidare una squadra di un certo tipo".
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