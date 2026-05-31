Impallomeni su Allegri: “Pensava di essere sconfitto e invece ha vinto, è un top e deve dimostrarlo”

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Stefano Impallomeni si è espresso in merito all’ormai certo arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli affermando che alla fine pesava di aver perso ma si trova sulla squadra seconda in Italia e che deve dimostrare di essere un top.

Durante l'ultima puntata di Maracana, su TMW Radio, Stefano Impallomeni è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.

"Il calcio è bellissimo e imprevedibile. Pensava di essere l'uomo sconfitto invece ha stravinto. Dopo essere arrivato quinto col Milan ed esonerato ha trovato il Napoli, secondo in classifica, con due anni di contratto e dopo Conte. E' un top e ora deve dimostrarlo".