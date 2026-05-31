Abate elogia Maldini: "Quando allenavo la Primavera non mi faceva mai pesare il risultato.."

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Ignazio Abate, attuale allenatore della Juve Stabia ma in passato ex giocatore e allenatore della Primavera del Milan ha parlato così della sua esperienza in rossonero a Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto delle sue parole su Paolo Maldini e il grande rapporto di stima e fiducia avuto nel Milan.

"Quando andai ad allenare la primavera del Milan, Paolo Maldini mi aiutó tantissimo, dandomi sempre supporto e fiducia. Non mi faceva pesare il risultato, anzi mi faceva scegliere i ragazzi con cura, mi ha fatto andare dritto per la mia strada sempre con grande tranquillità perché l’obiettivo della società era quello di creare valore. Paolo è un dirigente e persona di alto livello e non devo essere io a dirlo, parla la storia e i risultati ottenuti sia in campo che fuori, è una persona con una grande visione. È stata una fortuna per me averlo incontrato..”