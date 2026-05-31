Rangnick, previsto un nuovo incontro col Milan. Intanto l'Austria offre il rinnovo: decisione a breve

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Rangnick è ad un bivio: Milan o rinnovo con l'Austria. È previsto un nuovo incontro con i rossoneri durante la prossima settimana

Ralf Rangnick continua a mantenere il massimo riserbo sul proprio futuro. In questi giorni, riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico tedesco ha scelto una linea diplomatica molto prudente, evitando qualsiasi riferimento concreto ai contatti con il Milan. "Non confermerò né smentirò nulla", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Austria e Tunisia. "Il mio unico interlocutore è la federazione austriaca, non c’è altro da aggiungere".

Rangnick però è rimasto particolarmente colpito dalla proposta del Milan e la sta valutando con grande attenzione, riporta la rosea. Dopo l’incontro avvenuto martedì a Vienna, è previsto un nuovo confronto con Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic nel corso della settimana. Parallelamente, il tecnico ha sul tavolo anche un’offerta di rinnovo da parte della federazione austriaca. La novità è che una decisione arriverà a breve: entro sette-dieci giorni Rangnick comunicherà la propria scelta.

Il progetto Milan lo intriga. RedBird ha contattato Rangnick per affidargli il ruolo di responsabile dell’area sportiva, una posizione diversa da quella ipotizzata nel 2020, quando sarebbe dovuto diventare anche allenatore. I colloqui sono proseguiti negli ultimi giorni e la trattativa resta aperta. Si tratta di una partita delicata: sia il Milan sia Rangnick stanno valutando diverse opzioni. Inoltre, il club rossonero deve decidere se affidare la guida dell’area sportiva a un dirigente che, almeno inizialmente, sarebbe impegnato al Mondiale con la nazionale austriaca.

Molti si chiedono come mai Rangnick possa prendere in considerazione il Milan dopo aver rifiutato, nell’aprile 2024, l’offerta del Bayern Monaco, che gli garantiva circa dieci milioni di euro netti a stagione: il Bayern gli proponeva un ruolo che prevedeva sia l’attività di allenatore sia responsabilità sulle giovanili e sullo scouting. Al Milan, invece, non sarebbe chiamato a sedere in panchina.