Braglia critico su Allegri: “Non si è modernizzato e non riesce a valorizzare. Napoli squadra giusta per lui”

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Simone Braglia critica Allegri perché dice che gioca all’antica solo per non prendere gol e che non sa valorizzare i giocatori. Il Napoli è la squadra giusta per lui perché già rodata.

Durante l'ultima puntata di Maracana, su TMW Radio, Simone Braglia è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.

"lo lo avevo detto, perchè è la squadra per lui. Allegri è fatto non per valorizzare una squadra, ma se lo metti in un contesto già rodato, secondo me è il suo ambiente. Come è stato alla Juve dopo Conte e al Milan. Non è mai cambiato Allegri. Ancelotti, Gasperini sono cambiati, lui è uno all'antica, non si è modernizzato, gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro".