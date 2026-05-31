Milan, Calvelli eredita le deleghe di Furlani: il club non ha problemi nell'operatività attuale

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Secondo Sky è Calvelli ad aver ereditato le deleghe di Furlani: il Milan funziona ugualmente dal punto di vista dell'operatività

Stando a quanto riferisce gianlucadimarzio.com, il CdA riunitosi nei giorni scorsi a Casa Milan è servito da punto di vista dell'operatività attuale. Dopo i licenziamenti di Furlani, Allegri, Tare e Moncada ora è Massim Calvelli ad aver "ereditato" le deleghe che prima erano dell'AD Giorgio Furlani.

Di fatto, nonostante i tanto ruoli vacanti, il Milan ha garantità l'operatività, anche grazie alle deleghe a disposizione del presidente Paolo Scaroni: è stato lui a firmare la PEC di licenziamento di Massimiliano Allegri. Dal punto di vista formale, nonostante la fase di forte ristrutturazione, il Milan dispone di tutto il necessario per portare avanti la sua continuità operativa.