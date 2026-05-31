Pellegatti sconsolato: "Sono i quattro anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili della storia del Milan"
Durante il talk di "SportMediaset Live" a Riccione dedicato al Milan, Carlo Pellegatti ha commentato la triste attualità del mondo rossonero. Dopo il mega licenziamento di lunedì il Milan è ancora privo delle figure dirigenziali apicali e i tifosi brancolano nel buio. Il giornalista dice la sua dal palco:
CARLO PELLEGATTI PARLA DEL MOMENTO DEL MILAN
“Per quello che riguarda questi 3-4 anni al Milan stiamo vivendo una fase storica da non dimenticare, sono i quattro anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili della storia del Milan. Quattro anni dove è successo di tutto, delle cose… Il cooling break, un allenatore che insegue il capitano, un allenatore che viene licenziato ma prima va a fare una conferenza stampa, anche a livello di comunicazione… Signori, il Milan tiene questa linea per la prossima estate: “Non confermeremo né smentiremo nulla. Di voi, che volete sapere, di noi, che dobbiamo informarvi, non interessa nulla”. Cerchiamo, attraverso qualche agente che parla, di capire cosa stia succedendo.
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