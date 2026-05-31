Orlandi incredulo su Allegri: “Che fortuna certi personaggi! Senza meritare si trova sulla panchina di una grande squadra”
Durante l'ultima puntata di Maracana, su TMW Radio, Massimo Orlandi è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.
"Certi personaggi hanno una fortuna allucinante. Perdi l'ultima giornata, perdi la Champions e il giorno dopo ti arriva la chiamata del Napoli, la più forte dopo l'Inter...sono botte di fortuna incredibili queste. Va li, in un gruppo che non ne poteva più di Conte per i metodi di allenamento, lui è bravo nella gestione, ha una grande squadra. Per me non meritava la panchina, il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Era perfetto per le idee di calcio, è andato sul sicuro, su un uomo d'esperienza".
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