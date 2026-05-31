Glasner, giorni di studio prima dell’incontro di martedi. Preparerà una relazione che consegnerà al club

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Glasner, l’ex allenatore del Crystal Palace, martedi prossimo si incontrerà con il Milan per discutere del progetto tecnico della prossima stagione e non solo. Durante il colloquio il tecnico consegnerà una relazione al club con le sue idee.

Il tempo scorre inesorabilmente e dopo il comunicato RedBird che ha sollevato dall'incarico area tecnica e dirigenziale, il Milan ad oggi si trova ancora senza la squadra che guiderà i rossoneri nella prossima stagione, sia in campo, sia dietro la scrivania. La prossima settimana, martedi, ci sarà un incontro tra Zlatan Ibrahimovic, unico superstite, e l'ormai ex allenatore del Crystal Palace Glasner nel quale si capirà effettivamente se ci saranno o meno le possibilità di un suo arrivo in rossonero.

ALLENATORE MILAN, GLASSNER E IBRAHIMOVIC A COLLOQUIO.

Ci sono diversi elementi che rendono un allenatore più plausibile rispetto ad un altro nel mare di possibilità che si sono aperte in questi ultimi giorni. Sicuramente un profilo "giochista", "alla Fabregas" come hanno esplicitamente dichiarato le alte cariche rossonere. Poi la proposta economica, la richiesta del tecnico sul mercato, le decisioni in merito all'attuale rosa, la volontà o meno di sposare questo progetto e infine, quella che potrebbe essere la più importante, l'apprezzamento di Ralf Rangnick e la vicinanza al suo mondo, visto che è in pole position per diventare il nuovo direttore tecnico. Tutte questi aspetti verranno discussi e stabiliti in questo colloquio che ci sarà tra qualche giorno, colloquio per il quale Glasner sta studiando a fondo per avere le idee chiare sulla prossima stagione: dove bisognerà intervenire, cosa fare con i prestiti che torneranno, chi eventualmente cedere e tanti altro. Inoltre, come rivela la Gazzetta dello Sport, l'austriaco preparerà una relazione completa che verrà consegnata alla società, che fungerà da possibile manifesto del Milan 2026/2027.