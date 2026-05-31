Capo Verde fa ballare la rumba alla Serbia: 3-0 netto. Pavlovic in campo 89 minuti

Capo Verde fa ballare la rumba alla Serbia: 3-0 netto. Pavlovic in campo 89 minutiMilanNews.it
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Oggi alle 21:11News
di Manuel Del Vecchio

Grande partita di Capo Verde nell'amichevole odierna contro la Serbia: netto 3-0 e la preparazione verso il primo, storico, Mondiale che procede nel migliore dei modi. 

Nella Serbia Pavlovic è rimasto in campo per 89 minuti prima di essere sostituito. Questa la formazione iniziale dei serbi: Stankovic; Erakovic, Petrovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Zivkovic, Stankovic, Milosevic, Birmancevic; Avdic, Kostov.