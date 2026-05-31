Curva Sud, duro attacco a Cardinale ed Ibra: "Via le merde dal nostro Milan"

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Continua la dura contestazione del tifo organizzato rossoneri nei confronti di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

Un messaggio chiaro ed inequivocabile, che dà seguito alla contestazione di fine campionato che poi è proseguita anche per le strade di Milano con striscioni e scritte sui muri. La Curva Sud attacca Cardinale e Ibrahimovic su Instagram, il messaggio non ha bisogno di interpretazioni: sotto la foto del numero uno di RedBird e del suo Senior Advisor nel Milan campeggia la foto di una scritta su un muro di Milano "Via le merde dal nostro Milan". La sensazione è che la contestazione sia appena cominciata.